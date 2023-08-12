Yaban hayatı ve kaçak avcılar 19 fotokapanla takip ediliyor

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan ve ayı, geyik, karaca, kurt gibi birçok yaban hayvana ev sahipliği yapan Bolu'da Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, yaban hayatın korunması ve kaçak avcılık faaliyetlerinin önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yaban hayatı geliştirme sahaları başta olmak üzere belirlenen alanlara belirli zaman dilimlerinde ekipler tarafından fotokapanlar kuruluyor.

Gözler, kentin, Abant ve Yedigöller milli parkları ile Gölcük Tabiat Parkı ile ön plana çıktığını ancak Sülüklügöl, Göksu, Aladağlar gibi birçok doğal alanı da bünyesinde barındırdığını kaydetti.

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Yüzde 65'i ormanlarla kaplı kentin zengin biyoçeşitliliğe sahip olduğunu belirten Gözler, "Önemli alanlarda hem koruma hem de tespit amaçlı faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Teknik personelimiz birçok noktada görüntüler alıyor. Üniversiteden hocalarımızdan da destek alıyoruz. Kızıl geyik, karaca, kurt, boz ayı, yaban domuzları, tavşan, dağ keçisi ve vaşak gibi birçok türümüz var. Bu türlerin tespiti için bazı alanlarda envanter çalışması, testler, fotokapanlarla tespit yapıyoruz." diye konuştu.





Gözler, Bolu'nun Ankara ile İstanbul gibi iki metropol arasında yer alması dolayısıyla yaşanan insan sirkülasyonunun yaban hayatını korumanın önemini artırdığını vurgulayarak, ekiplerin çalışmalarını 24 saat esasına göre sürdürdüğünü dile getirdi.