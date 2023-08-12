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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 13:00

Yaban hayatı ve kaçak avcılar 19 fotokapanla takip ediliyor

'Tabiatın kalbi' olarak adlandırılan Bolu'da yaban hayatı ve kaçak avcılık faaliyetleri 19 fotokapanla izleniyor.

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