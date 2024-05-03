WhatsApp'tan uyuşturucu reçetesi yazdırdılar: 36 kişi tutuklandı

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Konya'da polis, psikiyatri uzmanı doktor Ferit Karaduman'ın özel kliniğinde para karşılığı uyuşturucu özelliği taşıyan hap reçete ettiği bilgisi üzerinde soruşturma başlattı. Operasyonda 51 kişi gözaltına alındı. Karaduman ile reçeteyle aldıkları hapların ticaretini yaptıkları iddiasıyla 35 şüpheli tutuklandı.

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Şüphelilerin, reçeteyle temin ettikleri hapları kullandığı ve ticaretini yaptığını saptandı.

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Polis, teknik ve fiziki takibin ardından Konya, Karaman, Antalya ve Ankara'da daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, aralarında doktor Karaduman'ın da bulunduğu 51 kişi gözaltına alındı.

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Adreslerde yapılan aramalarda da 178 gram sentetik kannabinoid, 80 gram metamfetamin, 2 bin 586 uyuşturucu hap ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

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Adreslerde yapılan aramalarda da 178 gram sentetik kannabinoid, 80 gram metamfetamin, 2 bin 586 uyuşturucu hap ve 3 hassas terazi ele geçirildi.