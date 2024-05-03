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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Mayıs 2024 Cuma 13:39

WhatsApp'tan uyuşturucu reçetesi yazdırdılar: 36 kişi tutuklandı

Konya'da polis, psikiyatri uzmanı doktor Ferit Karaduman'ın özel kliniğinde para karşılığı uyuşturucu özelliği taşıyan hap reçete ettiği bilgisi üzerinde soruşturma başlattı. Operasyonda 51 kişi gözaltına alındı. Karaduman ile reçeteyle aldıkları hapların ticaretini yaptıkları iddiasıyla 35 şüpheli tutuklandı.

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