Vücudunuza giren kıymığı çıkarmanın 10 farklı yolu! İlk kez duyacaksınız

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Bant Kıymığı çıkarmanın en kolay yollarından biri selo bant kullanmaktır. Bu yöntem kıymığın bir parçası kaldığında işe yararken bütün kıymığın olduğu durumda kullanılmaz.

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Nasıl uygulanır? Ilık suyla kıymığın etrafını sabunlayıp durulayın ve kurumasına izin verin. Kıymığın üstüne selo bant taktıktan sonra yavaşça parmak ucunuzla ovun. 5 dakika bekleyin ve sakin şekilde bir kerede bantı çıkarın. Kıymık bant ile birlikte çıkacaktır. Ilık suyla tekrar temizleyin.

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Sirke Kıymık için çok etkili tedavilerden biri de sirkedir. Sirkenin doğal asidik özelliği kıymığı ciltten dışarı atacaktır.

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Nasıl uygulanır? Küçük bir kaba biraz beyaz sirke koyun. Kıymık olan bölgeyi sirkenin içinde 15-20 dakika tutun. Kıymığın cildin yüzeyine çıkana kadar bekleyin. Daha sonra kıymığı cımbızla çıkartıp ılık suyla durulayın.

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Karbonat Cilt derisinin içinde kalan küçük kıymıklar için karbonat çok etkilidir. Karbonat kıymığı yüzeye çıkartıp cımbızla kolayca almanızı sağlayacaktır.

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Nasıl uygulanır? 1/4 çay kaşığı karbonat ile biraz suyu karıştırıp yapışkan bir kıvam elde edin. Bu karışımı kıymığın üstüne bandaj gibi uygulayın. 24 saat sonra bandajı çıkartın. Kıymık görünür hale gelecektir, cımbızla çıkartabilirsiniz. Görünür değilse aynı tedaviyi bir kez daha uygulayın. Son olarak ılık suyla durulayın.

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Oksijenli su Oksijenli su, el veya ayaktaki kıymıklardan kurtulmak için harika bir çözümdür. Aynı zamanda enfeksiyonu ve iltihabı önler.

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Nasıl uygulanır? Oksijenli suya batırılmış pamuğu kıymıklı bölgede tutun ve bant ile sarın. Birkaç saat sonra çıkarın. Dikkatli bir şekilde temiz bir cımbızla kıymığı çıkarın. Ilık suyla durulayın.

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Epsom (İngiliz) tuzu Derine batmış kıymıkları çıkarmada epsom tuzu çok iyidir. Kıymığı yüzeye çıkararak acısız alabilmenizi sağlar.

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Nasıl uygulanır? Bandaja bir tutam epsom tuzu koyun ve etkili bölgeye uygulayın. Bütün gün beklettikten sonra akşam bandajı çıkarın. Yüzeye çıkan kıymığı cımbızla alın. Gerekirse tedaviyi tekrarlayın.

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Muz kabuğu Muz kabuğu kıymığı acısız çıkarmanıza yardımcı olur. İçinde bulunan enzimler cildi yumuşatıp kıymığın yüzeye çıkmasını sağlar. Aynı zamanda nemlendirip enfeksiyonlardan korur.

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Nasıl uygulanır? Muz kabuğundan küçük bir parça kesin. Kabuğun beyaz iç kısmını etkilenen bölgeye yerleştirin ve bant ile etrafını sarın. Bütün gece bekletin. Sabah çıkardığınızda yüzeye çıkan kıymığı cımbızla alın.

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Patates Bir diğer yöntem ise çiğ patatestir. Ama bu yöntemde kıymığın yarısı görünür halde olması gerekir, derine batan kıymıklar için kullanılmaz.

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Nasıl uygulanır? Çiğ patatesi yıkayıp kalın bir dilim kesin. Dilimi kıymık bölgesine yerleştirin. Kıymığın patatese batması için yavaşça patatese baskı uygulayın. Daha sonra dikkatlice patatesi kaldırıp durulayın.

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Lavanta çiçeği yağı Antimikrobik özelliğe sahip Lavanta yağı, kıymığın dışarıya çıkarılmasında çok etkilidir. Aynı zamanda enfeksiyonu önler ve cildi yenilenmesine yardımcı olur.

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Nasıl uygulanır? Kıymıklı bölgeye birkaç damla lavanta yağı uygulayın. Birkaç saat bekletin. Kıymığın çıkıp çıkmadığını kontrol edin. Çıktığını fark edince cımbız yardımıyla çıkarın.

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Bal Bal, kıymığı yerinden çıkarmak için uygulanan yöntemlerden bir diğeridir. Nemlendirici, antiseptik özelliği ile cildi yumulatır ve enfeksiyonlardan korur.

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Nasıl uygulanır? Etkilenen bölgeye bolca balı yayın. Bandaj ile üstünü sarın ve gece boyu bekletin. Sabah cımbızla kıymığı çıkarın. Ilık suyla cildi duruladıktan cildin yenilenmesi için biraz bal uygulayın.

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Ekmek ve süt Ekmek ve süt, kıymık çıkarmada yıllardır uygulanan yöntemlerdendir.

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Nasıl uygulanır? Bir parça ekmeği ılık sütün içine batırın. Kıymıklı bölgeye bu lapa ekmeği uygulayın ve bandaj ile sarın. Gece boyu beklettikten sonra sabah çıkarın. Kıymığı çıkardıktan sonra enfeksiyondan korumak için ılık suyla durulayın.