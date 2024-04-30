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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 10:50

Volkanik patlamadan ortaya çıktı! Bu yıl da ilgi odağı olmaya devam ediyor

Dünyanın 2. en büyük kanyon vadisi olan Ihlara Vadisi, içerisinden akan Melendiz Çayı ile tabiatın tüm güzelliklerini bir arada sergiliyor. Volkanik patlamanın ardından Hasan Dağı'nın eteklerinden çıkan hem termal hem de kaynak suyu, Melendiz Çayı ile Aksaray'ın barajına dökülerek içme ve tarımsal sulamada kullanılıyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Ihlara Vadisi yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte bu yıl da ilgi odağı olmaya devam ediyor.

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