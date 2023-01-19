Vesile Nine çırağı olan gelinine işi devretti! Oğlu askere gidince lastik tamircisi oldu

Yaşı ilerlediği için çocuklarının artık çalışmasını istemediği Akın, her ne kadar işten elini çekmiş gibi görünse de dükkana gelmeden yapamıyor.

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İnsanlara bir şeyler öğretmeyi çok sevdiğini, özellikle gelininin çok gayretli olduğunu belirten Akın, şöyle konuştu:





"Gelinim şimdi eşine destek oluyor. Yaşlanınca, oğlum artık dinlenmemi istedi. Eski gücüm kalmadı. Bazen beni evde bırakıyorlar, çalışmadan duramıyorum. Elin işleyecek illa ki. Gelin kaynana 4 yıl bu işi birlikte yaptık. Gelinimin bu işi yapmasından çok memnunum. Çalışmamı istemedikleri için işi gelinime devrettim. Kadınlara çağrım mesleksiz kalmasınlar. Biz Türk kadınıyız, ayağımızın üzerinde duralım."