  • $18,7958
  • 20,3581
  • 1154.14
  • 5440.7

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 12:59

Vesile Nine çırağı olan gelinine işi devretti! Oğlu askere gidince lastik tamircisi oldu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, askere giden oğlunun iş yerinin kapanmaması için başladığı lastik tamirciliğini yıllardır başarıyla sürdüren Vesile Akın'ın çırağı olan gelini de mesleği eline aldı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.