  • $17,9704
  • 18,3942
  • 1030.65
  • 2728.92

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Ağustos 2022 Cuma 14:09

Vefat eden eşinin adı, keşfettiği yeni bitki türünde yaşayacak

Denizli'de 2 yıl önce keşfettiği yeni bitki türü, soyadıyla literatüre kaydedilen yüksek orman mühendisi Rasim Çetiner'in bulduğu yeni bitki türü, vefat eden eski eşinin adıyla bilim dünyasına tanıtıldı.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.