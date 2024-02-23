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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 13:50

Van'ın karla kaplı arazilerinde menderes güzelliği! havadan görüntülendi

Van'ın Başkale ve Çaldıran ilçesinde karla kaplı arazilerden geçen derelerin oluşturduğu menderesler, kıvrımlı yapılarıyla seyirlik görüntüler sunuyor.

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