Van'ın karla kaplı arazilerinde menderes güzelliği! havadan görüntülendi

Yaz mevsiminde yeşile bürünen, kışın da bembeyaz kar örtüsüyle kaplanan arazilerde, doğanın kılcal damarları gibi süzülen menderesler yılın her döneminde etkileyici manzaralara sahne oluyor.
Türkiye'nin farklı noktalarındaki deve güreşleri için Başkale ilçesinde yetiştirilen develerin, Konuksayar Mahallesi'ndeki mendereslerin bulunduğu bölgeden geçtiği anlar, ilgi çeken görüntüler oluşturuyor.
Son yılların en fazla yağışını alan Çaldıran ilçesinde de çevresi karla kaplanan mendereslerin manzarası doğaseverleri cezbediyor.