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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 12:33

Van'daki ızgara planlı antik kent! Yeni kale burcu tespit edildi

Van'ın Erciş ilçesinde yaklaşık 270 hektar alanı kapsayan ızgara planlı antik kent kalıntısında, 3 metre yüksekliğinde ve 10 metre çapındaki oval burç bulundu.

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