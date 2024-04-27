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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 17:29

Van'da UMKE görevlilerine arama kurtarma eğitimi verildi

Van'da Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından verilen arama kurtarma eğitimine katılan 48 UMKE görevlisiyle deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

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