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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Temmuz 2022 Perşembe 13:43

Van'da bir mahalle 'Hindistan' olmak için başvuru yapacak! Tabelasını görenler şaşırıp kalıyor

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