Van'da 47 kaçak göçmen yakalandı! Otobüslerin gizli bölmelerinden çıktılar

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Aramada, otobüsslerin arka koltuğunda yapılan ve her biri 6,5 metrekare olan gizli bölümler olduğu tespit edidi. Açılan gizli bölümlerde üst üstü sıralanmış Afganistan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 47 kaçak göçmen yakalandı.