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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 13:35

Van'da 47 kaçak göçmen yakalandı! Otobüslerin gizli bölmelerinden çıktılar

Van'ın Erciş ilçesinde, polisin yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine durdurduğu 2 otobüsün arka koltuğunda yapılan ve her biri 6,5 metrekare olan gizli bölümlerde saklanan Afganistan uyruklu 47 kaçak göçmen yakalandı.

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