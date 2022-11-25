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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 15:51

Van Gölü'nün zemininden çıkarıldı! 615 bin metreküp

Van Büyükşehir Belediyesince yürütülen çalışmalarda, Van Gölü'nün zemininden 615 bin metreküp balçık ve dip çamuru çıkarıldı.

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