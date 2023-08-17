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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 15:24

Van Gölü'nün zemininden çıkarıldı! 1 milyon 200 bin metreküp

Van Büyükşehir Belediyesince yürütülen çalışmalarda, Van Gölü'nün zemininden 1 milyon 200 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı.

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