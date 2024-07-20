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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 14:38

Van Gölü'nün öldüren akıntısı! Uzaydan görüntülendi

Van'da serinlemek için göle girip boğulanların sayısı son haftalarda arttı. Bu yıl Van'da serinlemek için göl, gölet, dereler ve sulama kanallarına giren 19 kişi boğuldu. Uzmanlar Van Gölü'ndeki ana akıntı sistemlerine dikkat çekip, vatandaşları uyardı.