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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Haziran 2024 Cuma 15:37

Van Gölü'nde tespit edildi! Yeni bir mikrobiyalit kolonisinin olduğunu belirledi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) ekibi tarafından tespit edilen yeni mikrobiyalit (Dikit) kolonisi, su altı görüntü yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan ve ekibi tarafından görüntülendi.

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