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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 13:37

Van Gölü'nde görüntülendi! Tam 32,2 metre uzunluğunda

Van Gölü'nün Altınsaç bölgesinde Su Altı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından 32,2 metre uzunluğunda mikrobiyalit görüntülendi.

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