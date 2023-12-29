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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 17:14

Van Gölü'nde görüntülendi! Arkeolojik olarak çok yüksek değerde

Türkiye tarihi ve coğrafi özellikleriyle her yıl milyonlarca turisti ağırlarken gizli kalmış hazinelerine her gün bir yenisini daha ekliyor. Van Gölü'nün derinliklerinde yürütülen araştırmalar sırasında 2017'de su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve beraberindeki ekip tarafından Bitlis'in Adilcevaz ilçesi kıyısında tespit edilen kale kalıntısı, su altından görüntülendi. Suyun dibinde görüntülenen ve daha önce kimsenin fark edemediği tarihi keşke paha biçilemiyor. İşte görenlerin şaşkına döndüğü ve herkesin görmek isteyeceği o muhteşem keşif...

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