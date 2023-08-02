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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Ağustos 2023 Çarşamba 11:21

Van Gölü'nde çekilmeler ciddi boyuta ulaştı

Dünyanın en büyük sodalı gölü olma özelliğine sahip olan Van Gölü'ndeki çekilme sürüyor.

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