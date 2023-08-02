Van Gölü'nde çekilmeler ciddi boyuta ulaştı

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından düzenlenen "Dünya Turnuvası" adlı çevrimiçi fotoğraf yarışmasında, Astronot Kate Rubins tarafından çekilen Van Gölü fotoğrafının birinci olması ile Van Gölü, tüm zamanların en güzeli ve en ses getireni olmayı başarmıştı.