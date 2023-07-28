  • $26,9519
  • 29,6725
  • 1694.11
  • 6998.18

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 13:27

Van Gölü çekilince ortaya çıktı! Dünyanın en büyük mikrobiyalitleri Van Gölü'nde

Van Gölü havzası ve çevresindeki su kaynakları ile göl seviyesinde, küresel ısınmaya bağlı yaşanan düşüş devam ediyor.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.