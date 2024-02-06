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YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Şubat 2024 Salı 11:28

Van, Bitlis ve Muş beyaza büründü! Kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu

Van, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 403 yerleşim biriminin yolu kapandı.

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