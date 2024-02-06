Van, Bitlis ve Muş beyaza büründü! Kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu

Van'ın kırsal bölgelerinde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 264 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı.
Karla mücadele ekipleri, ulaşımın sağlanamadığı mahalle ve mezra yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Son günlerde etkili olan yağışlarla kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu Muradiye ilçesinde, belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.
Beyaz örtüyle kaplanan ilçe merkezi dronla görüntülendi.