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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Eylül 2024 Perşembe 09:28

Valizinden 20 bin adet çıktı! Şüphe üzerine durduruldu

Rusya'dan İstanbul Havalimanı'na gelen bir yolcunun valizlerinde 20 bin adet canlı tıbbi sülük ele geçirildi. Rus vatandaşa 1 milyon 312 bin 408 TL idari para cezası uygulandı.