Valizinden 20 bin adet çıktı! Şüphe üzerine durduruldu

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından bu sülüklerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verildi ve usulüne uygun yöntemlerle bertaraf edildi.

Tıbbı sülükleri yasadışı yollarla ülkeye sokmaya çalışan Rus vatandaşına ise 1 milyon 312 bin 408 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.