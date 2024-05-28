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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 15:03

Valilikten tiny house için suç duyurusu

Edirne Valiliği, tarım arazilerine izinsiz konulan tiny house adlı taşınabilir evlerin tahliyesinde yaşanan olaylarla ilgili 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engelleme' suçlarından ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

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