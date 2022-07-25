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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 17:13

Vaka sayısı 15 günde 3 katına çıktı! Zonguldak Valisi açıkladı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kovid-19'a yakalananların sayısının kentte haziran ayına göre 3 kat arttığını, son 15 günde koronavirüse bağlı 4 ölümün yaşandığını söyledi.

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