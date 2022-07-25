Vaka sayısı 15 günde 3 katına çıktı! Zonguldak Valisi açıkladı

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Zonguldak'ta koronavirüse yakalananların sayısında artış sürüyor.

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Vali Mustafa Tutulmaz, koronavirüs vakalarının haziran ayına göre kentte 3 kat arttığını belirterek, geçen hafta günlük vaka sayısının 600 ile 700 arasında seyrettiğini, ancak son 3 gündür koronavirüse yakalananların 200- 300 arasında olduğunu söyledi.

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Kentteki koronavirüs vaka sayılarındaki artışın hastaneleri zorlamadığını belirten Vali Tutulmaz, şunları söyledi:

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"Dünyada bu artış eğilimi vardı. Türkiye'ye de geldi. Son 15 günde 3 katına çıkan artışlar oldu. Bizi sevindiren tarafı ölümler az. Son 15 günde 4 vefat var korona kaynaklı. Bunların da yaş ortalaması 90'ın üzerinde.

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Hastaneleri çok zora sokan bir durum yok. En küçük bir mağduriyet bile yaşanmaması açısından vatandaşlarımıza uyarımız, dikkatli olmaları kendilerini korumaları.

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Aşısı olmayanlar, zamanı gelenler aşılarını olsunlar."