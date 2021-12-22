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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Aralık 2021 Çarşamba 10:38

Vahşi doğanın gerçek yüzü!

Vahşi doğada genel geçer kurallar vardır. Örneğin geyiklerin yalnızca bitkilerle beslenmesi gibi. Ancak birazdan göreceğiniz kareler, sizi bir hayli şaşırtacak. Sürüde otlanan bir geyik bahçede gördüğü tavşanı yedi. Bu anlara şahit olan bir kişi, nadir görülen bu olayı hemen kayda aldı.

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