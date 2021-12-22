Vahşi doğanın gerçek yüzü!

Hayvanlar aleminde beslenme zincirinde otçul ve etçil olarak ikiye ayrılır. Geyiklerin ise bitkiyle beslendiğini hemen hemen herkes bilir.
Ancak sürüsüyle otlanan bu geyik biraz niyeti bozdu. Diğer geyikleri ağaçları ve otların bol olduğu bir yerde karnını doyururken aralarından bir tanesi biraz ötesinde bulunan tavşanı yedi.
Hayvanat Bahçesi olduğu düşünülen alanda bu olaya şahit olan birisi ise şaşkınlığını gizleyemedi.
Geyiğin tavşan yemesi doğadaki ilk şaşırtıcı olay değil. Bizim simit sevdiğini düşündüğümüz martılar gibi.
İngiltere Galler'de bulunan Skomer adasında, bir martının tavşanı gagası ile yuvasından çıkarıp saniyeler içinde yuttuğu anlar kameraya kaydedildi.
Daha sonra gagası ile çukurdan çıkardığı tavşanı bir kaç saniye içinde diğer martıların gözleri önünde yuttu.
Görüntünün biraz ilginç olmasına rağmen vahşi yaşam uzmanları, tavşanların martı gibi deniz kuşlarının diyetleri açısından çok önemli olduğunu söyledi.
DEHŞET GÖRÜNTÜLER
İngiltere'nin Güney Batı bölgesi Devon'da kameralara yansıyan martılar, güvercin, sığırcık gibi kuş cinslerinin yanı sıra tavşan gibi diğer canlıları da yerken görüldü.
Konuyla ilgili açıklama yapan uzmanlar, hava sıcaklıklarının martıları yamyamlaştırdığını söyledi.
Hava sıcaklığının yanı sıra balıkçılık endüstrisindeki gerileme de su yüzünde beslenen martıları etkiledi. Aç kalan martılar sahil kesimlerinin içlerinde yemek bulma arayışına girmek zorunda kaldı.
Twitter'da bu konuyla ilgili pek çok paylaşım yapıldı bunlardan biri de bu fotoğraftı: "Son zamanlarda martıları çok fazla güvercin ve martı yerken gördüm."