Vahşi doğanın gerçek yüzü!

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Hayvanlar aleminde beslenme zincirinde otçul ve etçil olarak ikiye ayrılır. Geyiklerin ise bitkiyle beslendiğini hemen hemen herkes bilir.

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Ancak sürüsüyle otlanan bu geyik biraz niyeti bozdu. Diğer geyikleri ağaçları ve otların bol olduğu bir yerde karnını doyururken aralarından bir tanesi biraz ötesinde bulunan tavşanı yedi.

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Hayvanat Bahçesi olduğu düşünülen alanda bu olaya şahit olan birisi ise şaşkınlığını gizleyemedi.

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Başka bir geyik de duruma şaşırmış olacak ki arkadaşını uzaktan uzun uzun izledi.

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Geyiğin tavşan yemesi doğadaki ilk şaşırtıcı olay değil. Bizim simit sevdiğini düşündüğümüz martılar gibi.

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İngiltere Galler'de bulunan Skomer adasında, bir martının tavşanı gagası ile yuvasından çıkarıp saniyeler içinde yuttuğu anlar kameraya kaydedildi.

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Martı önce, çukurda bulunan tavşanın kafasını gagası ile ısırdı.

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Daha sonra gagası ile çukurdan çıkardığı tavşanı bir kaç saniye içinde diğer martıların gözleri önünde yuttu.

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Martı, tavşanı yuttuktan sonra yürürken bir süre sendeleyerek denge kurmakta zorlandı.

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Görüntünün biraz ilginç olmasına rağmen vahşi yaşam uzmanları, tavşanların martı gibi deniz kuşlarının diyetleri açısından çok önemli olduğunu söyledi.

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DEHŞET GÖRÜNTÜLER

İngiltere'nin Güney Batı bölgesi Devon'da kameralara yansıyan martılar, güvercin, sığırcık gibi kuş cinslerinin yanı sıra tavşan gibi diğer canlıları da yerken görüldü.

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Mesela bu martı yakaladığı tavşanı hızlıca etkisiz hale getirdi.

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Hiç bekletmeden saniyeler içinde tek seferde yedi..

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İşte çatı üzerinde bulunan, martılar tarafından yenen başka bir tavşan ayağı..

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Konuyla ilgili açıklama yapan uzmanlar, hava sıcaklıklarının martıları yamyamlaştırdığını söyledi.

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Hava sıcaklığının yanı sıra balıkçılık endüstrisindeki gerileme de su yüzünde beslenen martıları etkiledi. Aç kalan martılar sahil kesimlerinin içlerinde yemek bulma arayışına girmek zorunda kaldı.

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Twitter'da bu konuyla ilgili pek çok paylaşım yapıldı bunlardan biri de bu fotoğraftı: "Son zamanlarda martıları çok fazla güvercin ve martı yerken gördüm."

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