Vahşi doğadan kan donduran kareler! Zürafa aç aslanlara yem olmaktan kurtulamadı

Görüntüler iki aslanın bir zürafayı avlama çabalarını ve zürafanın hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.
Güney Afrika'da bulunan Kruger Ulusal Parkında safari yapan turistlerin bulunduğu aracın önüne geçen impala çitalardan korunmaya çalışıyor.
Aslandan beklenmedik hareket!
Güney Afrika'daki Kruger Milli Parkı'nda, avcı hayvanlar tarafından öldürülen hamile bufalo, su kaynağının kenarında bırakıldı.
Vahşi aslanın yavruyu annesinin karnından çıkararak yemek üzere çalılıkların yanına götürmesi, saniye saniye kameralara yansıdı.