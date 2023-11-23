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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 17:07

Vahşi doğadan kan donduran kareler! Zürafa aç aslanlara yem olmaktan kurtulamadı

Aslanların zürafa avı sosyal medyayı salladı. Güney Afrika'da bir doğa parkında fotoğrafçı Vincent Grafhort iki aslanın devasa zürafayı avlama anını kare kare fotoğrafladı. İşte sosyal medyada çok konuşulan o anlar...

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