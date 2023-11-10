  • $28,5639
  • 30,5608
  • 1787.13
  • 7832.74

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 16:43

Uzungöl'ü bekleyen sinsi tehlike! Tersip bentlerinde çalışma başlatıldı

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı doğal güzellikleri ile dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl giderek sığ bir göl haline geliyor. Gölün, 20-25 yıl önceki derinliği 35 metre civarlarında iken şu anki derinliği 4 metreye kadar düşmesi yöre sakinlerini endişelendiriyor.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.