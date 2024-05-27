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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 13:59

Uzungöl yeni turizm sezonuna hazır! Bölgeye gelen turistlerin ilk tercihi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de işletmeler, yeni yeni canlanmaya başlayan sezon öncesi hazırlıklarını tamamladı.

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