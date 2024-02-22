Uzun raf ömürlü tescilli 'Siirt kuru ekmeği! 12 saat odun ateşinde pişiriliyor

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Türk Patent ve Marka Kurumunca geçen yıl tescillenen ve bölgede "Iğbeys keek" adıyla anılan ekmek, tandırda hava almadan, ateşte kuruyana kadar bekletilerek pişirilmesiyle diğerlerinden ayrılıyor.

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Geçmişi eskiye dayanan, tam buğday unu ve kepekli unla hazırlanan ekmek, 200 derecede pişiriliyor.

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Merkez Aydınlar Caddesi'nde üretici Adnan Elçi, AA muhabirine, küçük yaşlarda başladığı baba mesleğini sürdürdüğünü söyledi.

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Kuru ekmeğin geçen yıl tescillendiğini anımsatan Elçi, böylece bu ekmeğin hak ettiği değeri görmesi için önemli bir fırsat yakaladıklarını anlattı.

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Elçi, "Katkı maddesi kullanmıyoruz. Bu ekmek uzun süre fırında pişirilerek hazırlanıyor. Eskiden kuru ekmeği annelerimiz ve ninelerimiz tandırda yapıyordu. Artık şehirde pek tandır kullanılmadığı için bu ekmeği şimdi fırıncılar yapıyor." dedi.

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"Kuru ekmek" denildiğinde akla gelen ilk kentin Siirt olduğunu belirten Elçi, Siirtlilerin genel olarak yaşadığı İstanbul, Ankara, Yalova ile diğer şehirlerden müşterilerine, kargoyla kuru ekmek gönderdiklerini dile getirdi.

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Ekmeğin su ve nem görmediği sürece tazeliğini 6 ay koruyabildiğini ifade eden Elçi, Siirt'teki fırıncılar olarak Türkiye'nin her bölgesinden gelen talepleri karşıladıklarını bildirdi.

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Kooperatif Mahallesi'nde üretici Yılmaz Atun da 20 yıldan beri bu işi sürdürdüğünü anlattı.

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Ekmeğin tescillenmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Atun, "Bu ekmeğin tercih edilmesinin nedeni organik olmasıdır. Maya, tuz ve kepek unu kullanıyoruz. Katkı maddesinin olmaması ekmeğe kalite getiriyor. 200 gramlık ekmeği 7 liradan satışa sunuyoruz." diye konuştu.

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Tüketicilerden Ali Elinç ise ekmeği hem tükettiklerini hem il dışındaki yakınlarına gönderdiklerini söyledi.

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Tükettikçe ekmeğe ilginin arttığını bildiren Elinç, "Gönderdiğimiz yerlerde de ekmek beğeniliyor. Tekrar talepte bulunuyorlar." ifadesini kullandı.

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Ayhan Kılıçer de uzun süre tok tutan kuru ekmeğin kentin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer aldığını kaydetti.