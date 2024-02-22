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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 14:43

Uzun raf ömürlü tescilli 'Siirt kuru ekmeği! 12 saat odun ateşinde pişiriliyor

Siirt'te yaklaşık 12 saat odun ateşinde pişirilen, uzun süre bozulmadan tüketilebilen 'Siirt kuru ekmeği' il dışına da gönderiliyor.

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