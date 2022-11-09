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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Kasım 2022 Çarşamba 14:55

Üzerinde tılsımlı olduğuna inanılan sözlerin yer aldığı sanılıyor! Bartın'da heyecanlandıran keşif

Amastris Antik Kenti kurtarma kazıları sırasında üzerinde kazıma çizgiler yer alan piramit biçimli taş bulundu. Nesnenin üzerinde tılsımlı olduğuna inanılan sözlerin yer aldığı sanılıyor.

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