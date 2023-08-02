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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Ağustos 2023 Çarşamba 11:20

Uygulama Oteli hedefine ulaşıyor

VAN (İHA) – Van'da 21 Mart 2022 yılında hizmete başlayan Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli, bir yılda 50 bin kişiyi ağırladı.

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