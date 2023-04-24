Uydudan takip edilen akbaba Midas! 1 yılda 32 bin kilometre uçtu

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan türler arasına alınan ve kırmızı listede kritik seviyede yer alan küçük akbaba (Neophron percnopterus), ekiplerce halkalanıp uydu vericisi takılarak doğal ortamına salındı.

Midas, 17 Eylül 2022'de Hatay'da İskenderun, sonra da sırasıyla Suriye, Ürdün, İsrail ve Mısır'dan geçti. Mısır yolculuğu esnasında Süveyş kanalından geçerek 5 günde Libya'ya, oradan da Çad'a ulaştı.

26 Eylül'de Çad sınırlarına giren Midas, 3 Kasım'a kadar burada beslenip daha sonra Sudan'a geçti. Midas, 7 gün süren yolculuğunun ardından Kordofan Eyaleti'nin merkezi Kadugli şehrine yerleşti.

Midas, yaklaşık 5,5 ay burada kaldıktan sonra başladığı dönüş yolculuğunda Ürdün ve Mısır çöllerini aşıp Süveyş kanalına ulaşınca göçtüğü rotaya bağlanarak hemen hemen aynı noktalardan geçip 3 Nisan 2023'te İskenderun'dan Türkiye'ye giriş yaptı.

Midas, bu yolculuğu esnasında en yüksek rakımlı uçuşunu, Mersin ile Adana arasından geçerken 7 bin 436 metreyle gerçekleştirdi.

Küçük akbaba en düşük hava sıcaklığını 3 dereceyle Eskişehir'de, en yüksek sıcaklığı ise 46 dereceyle Çad'da gördü.

Midas'ın en hızlı uçuşu saatte 126 kilometre hızla kayıtlara geçti. En uzun süreli duraksız mesafeyi ise 117 kilometreyle Türkiye-Suriye arasında katetti.

Beslenme ve yuva alanlarının 2021'de tespit edildiğini, 2022'de ise akbaba Midas'a uydu verici takarak takip altına aldıklarını belirten Koptekin, "Midas geçtiğimiz günlerde göçünü tamamlayarak kışladığı Afrika'dan geri döndü ve şu anki yuva alanında görüntülemiş bulunuyoruz." dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Müdürü Nurben Koptekin, AA muhabirine, 2021 yılında küçük akbaba koruma ve takip projesini başlattıklarını, bu projede Iğdır, Koç, UTAH üniversiteleri ve KuzeyDoğa Derneğiyle ortak olduklarını söyledi.

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Koptekin, "Bu türler IUCN verilerine göre nesli tehlike altında olan türler, bunların koruma statülerini genişletmemiz için yuvalama ve beslenme alanlarını doğru olarak tespit etmemiz çok önemli. Biz de Avrupa Hayvanat Bahçeleri Birliği çalışmalarımız kapsamında yürüttüğümüz koruma projelerinden birinde bu nedenle küçük akbaba türünü seçtik." diye konuştu.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban da bu çalışmayı Türkiye'de ilk defa Iğdır'da gerçekleştirdiklerini, ikincisini ise Eskişehir'de yaptıklarını aktardı.