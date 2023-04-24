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YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 14:16

Uydudan takip edilen akbaba Midas! 1 yılda 32 bin kilometre uçtu

Eskişehir'de uydu vericisi takılan akbaba, 1 yılda 9 ülkeyi kapsayan 32 bin kilometrelik yolculuğun ardından yeniden Eskişehir'e döndü.

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