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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 14:19

Üsküdar'ın göbeğindeki gizli tünele define talanı! Küpler dolusu altın çalındığı düşünülüyor

Bir ucu Çengelköy'den bir ucu ise Kuzguncuk'tan çıkan gizli tünelin yanına defineciler kamp kurdu. Kurdukları düzenek ile tünelin tuzaklı kapaklarını etkisiz hale getiren defineciler tünelde ilerledi. Talan edilen tünelden küpler dolusu altın ve sikkelerin çalınmış alabileceği düşünülüyor.

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