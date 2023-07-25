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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 11:23

Üsküdar kentsel dönüşüm çalışmalarıyla öne çıkıyor

Üsküdar'da farklı alanlarda devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın örnek gösterdiği, toplam 1876 konut ve 142 ticari olmak üzere 2 bin 18 bağımsız birimin yer aldığı 'Çamlıca Camii Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi' dikkati çekiyor.

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