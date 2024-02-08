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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Şubat 2024 Perşembe 12:40

Uşak'ta yol yapımı sırasında bulundu! 16 milyon yıllık

Uşak'ın Banaz ilçesinde yol yapımı sırasında bulunan ve 10 ila 16 milyon yıl öncesine ait olduğu tespit edilen 2 ağaç fosili koruma altına alındı.

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