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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 10:15

Urartuların mühendislik harikası! 2 bin 800 yıllık 'Keşiş Gölü' kuruyor

2 bin 800 yıl önce Urartu Kralı tarafından yaptırılan Van'daki Keşiş Gölü kuraklıktan olumsuz etkilendi. Beklenen yağış olmayınca gölün su seviyesi azaldı, büyük bir bölümü de kurudu.

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