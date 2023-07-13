Urartuların mühendislik harikası! 2 bin 800 yıllık 'Keşiş Gölü' kuruyor

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Urartu Kralı II. Rusa tarafından yaptırılan ve dünyanın en eski göletlerinden olan 2 bin 545 rakımdaki Turna (Keşiş) Gölü'nün son yıllarda etkili olan sıcak hava ve kuraklık sebebiyle büyük bir kısmı kurudu.

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Havzada irili ufaklı birçok gölün olduğunu ifade eden Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, "Bunlardan bir tanesi Turna (Keşiş) Gölü. Turna Gölü çok özel bir göl, hem sayfiye amaçlı kullanılıyor hem de aslında bölgede yaşayan insanların tarımsal faaliyetlerini gerçekleştirmek için de kullandığımız bir göl. Yani sulama suyu ihtiyacını da karşılandığı bir göl. Ancak yaklaşık birkaç gün önceki alan çalışmasında göldeki o seviye düşüşüne tanıklık etmek doğrusu biraz üzücü oldu. Çünkü hiç beklemediğimiz yani havzanın tamamında görülen yağışların oraya da yansıyacağını düşünürken göldeki o seviye değişmesi üzücü oldu." dedi.

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Bölgenin büyük ölçüde kar yağışından da yoksun bir alan olduğunu söyleyen Alaeddinoğlu, "Çünkü bu bölgede yüksek dağlık alanlar yok. Bu nedenle kar yağışı gerçekleşmiyor. Dolayısıyla beklenen yağış da gerçekleşmedi." dedi.

Kuraklığa karşı çözüm bulunması gerektiğini belirten Alaeddinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle bölgedeki insanların ihtiyaç duyduğu sular için bentler yapılan alanda şu an su seviyesi o bentlerin de altına düşmüş durumda. Yani köylüler ihtiyacını maalesef karşılayamıyor gölde. Bu düşüş devam edecek çünkü orayı besleyen yeni su kaynakları yok. Su kaynakları bu saatten sonra zaten giderek düşecek. Buharlaşma da su kaybını artıracak."

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Van'a 30 kilometre mesafede, Gürpınar sınırları içinde yer alan Kuh, Kozan ve Erek Dağı arasındaki vadide yer alan 4 kilometrekarelik Keşiş Gölü ve çevresi, dağ ve yayla turizmi için vazgeçilmez mekanların başından geliyor.

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Urartu Kralı II. Rusa tarafından tarım arazilerinin sulanması amacıyla yaptırılan 2 bin 800 yıllık Keşiş Gölü, aynı zamanda çok gelişmiş bir mühendislik harikası olarak biliniyor.

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Rengarenk çiçeklerin açtığı ve temiz havasıyla ziyaretçilerini adeta büyüleyen Keşiş Gölü ve çevresi, özellikle göçerlerin vazgeçilmez mekanları arasında yer alıyor.

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Denizden yüksekliği 2 bin 550 metre olan göl, yağışlara bağlı olarak 4-7 kilometrekareyi bulurken, 20 milyon metreküp de su depolayabiliyor.

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Van'da Urartular döneminden kalma dünyanın en eski göletlerinden Keşiş Gölü (Antik Turna Gölü), "kesin korunacak hassas alan" tescilinin tamamlanmasıyla ekoturizme açılmıştı.

Van şehir merkezine 30 kilometre mesafede, Erek Dağı arkasındaki vadide yer alan 4 kilometrekarelik Keşiş Gölü ve çevresi, dağ ve yayla turizmi için vazgeçilmez mekanların başında geliyor.

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Göl ve çevresine her yıl binlerce ziyaretçi akın ediyor.

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