Unutulan ürünler ikinci bir dükkan açtırdı

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"Amacım, alınmayı unutulan ürünleri muhafaza etmek"





Unutulan eşyalardan bir dükkan daha doldurduğunu söyleyen Erol Başımoğlu, "25 seneden bu yana tamirat ve polisaj işleriyle uğraşıyorum. Burada müşterilerin tamire getirip 5 senedir alınmayan ürünleri muhafaza etmek için bir depo oluşturduk. Alınmayan tamiratları burada saklıyoruz. Amacım, alınmayı unutulan ürünleri muhafaza etmek. Beş senedir alınmayan eşyaları burada saklıyorum. Onların eşyalarını korumak benim görevim, bu durumdan da şikayetçi değilim" dedi.