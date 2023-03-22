Unutulan ürünler ikinci bir dükkan açtırdı

Polisaj ustası, unutulan eşyaları, çoğalmasının ardından ayrı bir dükkanda muhafaza etmeye başladı.
Kastamonu'da yaşayan 41 yaşındaki Erol Başımoğlu, kent merkezindeki iş yerinde 25 yıldır eskiyen çelik ürünlere hayat veriyor.
Dükkanında yaşanan yoğunluğa rağmen aldırış etmeden çalışan Başımoğlu, müşterilerin unuttuğu ürünleri 5 senedir dükkanında muhafaza ediyor.
İş yerinin her köşesini kaplayan tencere, tava, çaydanlık gibi eşyalar, görenleri hayrete düşürüyor. Alınmayan eşyalar sebebiyle iş yerinde adım atacak yer kalmayan polisaj ustası, çareyi yeni bir dükkan açmakta buldu.
"Amacım, alınmayı unutulan ürünleri muhafaza etmek"
Unutulan eşyalardan bir dükkan daha doldurduğunu söyleyen Erol Başımoğlu, "25 seneden bu yana tamirat ve polisaj işleriyle uğraşıyorum. Burada müşterilerin tamire getirip 5 senedir alınmayan ürünleri muhafaza etmek için bir depo oluşturduk. Alınmayan tamiratları burada saklıyoruz. Amacım, alınmayı unutulan ürünleri muhafaza etmek. Beş senedir alınmayan eşyaları burada saklıyorum. Onların eşyalarını korumak benim görevim, bu durumdan da şikayetçi değilim" dedi.