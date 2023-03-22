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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 14:17

Unutulan ürünler ikinci bir dükkan açtırdı

Kastamonu'da eski çaydanlık ve tencerelere hayat veren polisaj ustasının dükkanında, tamir için bırakılıp alınmayan ürünlerin birikmesi ile adım atacak yer kalmadı.

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