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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Temmuz 2024 Çarşamba 15:32

Ünü il sınırlarını aştı! Kavurucu sıcakta hasadına başlandı

Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı Hatay'da hasadına başlanan ve acısıyla ünü il sınırlarını aşan Samandağ biberi tarladan 20 ile 25 TL arasında alıcı buluyor.