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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Temmuz 2024 Pazartesi 09:39

Ünlü Fransız markasını dize getiren Türk! İzmirli esnafın zaferi

İzmir'de ikinci el kitapları 'Hermes Sahaf' adını verdiği iş yerinde satan 16 yıllık sahaf Ümit Nar (51), dünyaca ünlü Fransız lüks moda markası Hermes'e karşı verdiği isim mücadelesini kazandı.