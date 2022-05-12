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YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 14:49

Üniversite öğrencileri yaptı! Evsel atıkları gübreye dönüştürüyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, üniversite öğrencileri 'Geleceğini Çöpe Atma' projesi kapsamında evsel atıkları toplayıp ayrıştırdıktan sonra gübreye dönüştürüyor.

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