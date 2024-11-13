Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması! İzmir'de başladı

Güçlü devlet olmanın bazı altyapıları var. Bunlardan bir tanesi güçlü bir orduya sahip olmak. Güçlü orduya sahip olabilmek için savunma sanayinin tamamen milli ve bağımsız olması lazım. Bu organizasyona baktığımız zaman ilk mezun olduğum yıllarda yurt dışından getirilen malzemelerin en az 10 katının üretildiğini gördük" diye konuştu.