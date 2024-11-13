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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 11:27

Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması! İzmir'de başladı

FOÇA Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı tarafından düzenlenen BORAN 6-Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması, bu yıl ilk kez ulusal ve uluslararası düzeyde yapılıyor. Bu yıl yarışmaya, Türkiye ve 17 ülkeden toplamda 40 unsur ve 80 keskin nişancı katılıyor.