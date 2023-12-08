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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Aralık 2023 Cuma 09:33

Uludağ'ın “Uyuyamayan” ayı ailesi! Yemek yerken görüntülendiler

Uludağ'da kış uykusuna yatamayan ayılar yemek yerken görüntülendi.

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