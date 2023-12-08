Uludağ'ın “Uyuyamayan” ayı ailesi! Yemek yerken görüntülendiler

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Uludağ'ın "Uyuyamayan" ayı ailesi olarak bilinen ayılar, vatandaşlar tarafından beslendi. Kış uykusuna yatamayan ayılar, yiyecek bulmak için Sarı Alana kadar indi. Ayıları gören günübirlikçi vatandaşlar, yanlarında getirdikleri yiyecekleri ayı ailesiyle paylaştı. 4 kişilik ayı ailesi, verilen yiyecekleri afiyetle yedi. O anlar anbean amatör kameralara yansıdı.