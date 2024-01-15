  • $30,1032
  • 32,9894
  • 1988.2
  • 8086.11

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 12:30

Uludağ'da kayak sezonu açıldı! JAK timleri 7/24 görev başında

Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, yaralanma, kaybolma ve mahsur kalma gibi olumsuzluklara karşı günün 24 saati hazır bekliyor.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.