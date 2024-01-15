Uludağ'da kayak sezonu açıldı! JAK timleri 7/24 görev başında

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Kış sezonunda çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uludağ'da huzuru ve güvenliği sağlamak için İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve trafik ekipleri ile JAK timleri de görev alıyor.

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Yaralanma, kaybolma, telesiyejde ve arazide mahsur kalma gibi olumsuzluklara karşı 1800 metre rakımlı Oteller Bölgesi ile zirveye yakın alanlarda 7/24 teyakkuzda olan JAK, Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesinde kurulduğu 1988'den bu yana her yıl yüzlerce olaya müdahale ediyor.

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Kar motosikleti ve arazi araçları kullanan ekipler, sıfırın altında 10 dereceye kadar düşen hava ve zorlu arazi koşullarında arama kurtarma, ilk yardım, tahliye ve asayiş görevlerini yerine getiriyor. Uludağ'daki kayıpların aranması çalışmalarında ihtiyaç halinde insansız hava araçları da kullanılıyor.

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Tatbikatlarla hareket kabiliyetlerini geliştiriyorlar

Kayak sezonunun açıldığı 2 bin 543 metre yüksekliğindeki Uludağ'da, okulların yarıyıl tatilinin yaklaşmasıyla gerekli tedbirleri alan JAK timleri, hareket kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla belirli periyotlarla arama kurtarma tatbikatları gerçekleştiriyor.

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AA ekibince görüntülenen JAK tatbikatında, senaryo gereği gezintiye çıktığı ormanlık alanda sakatlanarak mahsur kalan amatör dağcı kurtarıldı.

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İkişer kişilik ekipler, kar motosikletleriyle Uludağ'ın eteklerine çıkarak, dağcının son görüldüğü yeri tespit etmeye çalıştı.

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Oteller Bölgesi'ne yakın yerleri tarayan ekipler, önce ormanlık alanda bu kişinin ayak izlerini tespit etti, ardından da sakatlanan dağcıyı buldu. Bulunan dağcı, ilk müdahalenin ardından motosikletin arkasındaki sedyeyle Oteller Bölgesi'ne götürüldü.

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Bir başka tatbikatta ise çığ altında kalan turist olduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, bu kişiyi kurtarmak için kar motosikletleriyle engebeli ve dik araziye ulaştı.

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Jandarma arama kurtarma köpeğinin kar altında kalan yaralının yerini tespit etmesinin ardından çevre emniyeti alan tim, küreklerle çığ altında kalan turisti kurtararak müdahale etti.

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Ayrıca telesiyejde mahsur kalan turistlere hatlarda kurulan istasyonla ulaşılarak, tahliyeleri sağlandı.

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Geçen yıl 384 olaya müdahale edildi

JAK ekiplerinin Uludağ'daki faaliyetleriyle ilgili bilgi veren JAK Tim Komutanı Jandarma Astsubay Başçavuş Yasin Demirkan, her türlü arama, kurtarma, ilk yardım, tahliye ve asayiş görevlerinde yer aldıklarını söyledi.

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Farklı arazi koşullarında çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Demirkan, dağ, mağara, kanyon, uçurum, orman, vadi gibi yerlerde kazaya uğrayan, kaybolan, yardım isteyenlere arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra deprem, toprak kayması, sel ve su baskını gibi doğal afetlerde ve özel amaçlı görevlerde arama kurtarma faaliyetleri icra ettiklerini dile getirdi.