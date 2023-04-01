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YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Nisan 2023 Cumartesi 11:52

Uludağ'da 165 metre yüksekte ölümle burun buruna mesai! Dron ile görüntülendi

Marmara Bölgesinin en yüksek noktası olan Uludağ'a alternatif ulaşımı sağlayan teleferik bakıma girdi. 45 adet direğin bulunduğu 9 kilometrelik hatta en yüksek 165 metre yükseklikteki bakımlar üst düzey güvenlik tedbirleri altında yapılıyor.

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