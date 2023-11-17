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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 11:25

Ülkenin dört bir yanından ziyaretçi geliyor! İstanbul'u Bağdat'a bağlayan köprü olarak biliniyor

Türkiye'nin en prestijli köprüleri arasında gösterilen tarihi Palu Köprüsü, 24 Ocak 2020 Elazığ depremi ve 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlere rağmen ilk günkü ihtişamıyla ayakta durmaya devam ederken, tarihi köprü başta yerli olmak üzere yabancı turistlerin de ilgi odağı durumunda. 'İstanbul'u Bağdat'a bağlayan köprü' olarak da bilinen tarihi Palu Köprüsü'nü görmek isteyen vatandaşlar İstanbul'dan gelerek bölgeyi geziyor.

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