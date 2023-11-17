Ülkenin dört bir yanından ziyaretçi geliyor! İstanbul'u Bağdat'a bağlayan köprü olarak biliniyor

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Yüz yıllar önce Romalılar tarafından yapıldığı düşünülen köprü, Elazığ'ın Palu ilçesinde yer alıyor. Palu Köprüsü'nün, 193 metre uzunluğunda, 4 buçuk metre genişliğinde 8 farklı gözü bulunuyor.

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Yapımı ile ilgili kesin bilgilerin bulunmadığı Palu Köprüsü, İpek Yolu güzergahında bulunduğundan dolayı eskiden 'İstanbul'u Bağdat'a bağlayan köprü' olarak da biliniyor.

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Tarihi köprü 24 Ocak 2020 Elazığ depremi ve 6 Şubatta Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlere rağmen hasar almadı.

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İstanbul'u Bağdat'a bağlayan köprü olarak da bilinen tarihi Palu köprüsünü İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen vatandaşlar, tarihi köprüyü geziyorlar. 2011 yılında Karayolları Müdürlüğü tarafından aslına uygun olarak restore edilen köprü, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin en prestijli köprüleri arasında yer alıyor.

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Tarihi Palu köprüsünün, en önemli eserlerden birisi olduğunu belirten eğitimci-yazar Faruk Saylan, "Özellikle Palu'yu bir ticaret merkezi haline getiren en önemli hususlardan birisi Palu köprüsü oluşturmaktadır. Özellikle kuzeyden güneye geçmek isteyenler kervanların geçebileceği nokta olduğu için bu köprüden dolayı Palu önemli bir ticaret merkezi haline gelmiş. Bu köprü Palu'yu, İstanbul tüccarı ile Bağdat tüccarının bir araya geldiği ve mallarının takas ettiği bir merkez haline getirmiş. Özellikle tarihi Palu köprüsü, Fırat Nehri üzerinde ilk ve en önemli geçiş noktalarından birisi olduğu için o dönemdeki kervanlar tarafından geçiş güzergahı olarak tercih edilmiştir" dedi.

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Köprünün, 2011 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek ulaşıma açıldığının da altını çizen Saylan, ''Bundan dolayı Palu köprüsü, Murat Nehri vadisinde önemli bir güzellik sergilemekte. Hem tarih hem doğal olarak bir güzellik sergilemekte. Bu sebeptendir ki birçok ziyaretçisi olmakta hatta köprüyü görmek için İstanbul'dan gelen ziyaretçiler var. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da ülkemizin en gösterişli 13 tarihi köprüsü arasında Palu köprüsü de bulunmakta. Bu bölgemiz için büyük bir şans olarak nitelemek lazım. Ayrıca, tarihi Palu köprüsünün ne zaman yapıldığı ile ilgili çeşitli rivayetler bulunmakta. Roma döneminde yapıldığı, Selçuklu, Artuklu ve Osmanlı dönemlerinde önemli onarımlar gördüğü ve mimari yapısının değiştiği ilgili rivayetler var" diye konuştu.