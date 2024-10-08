Ulaşmak için kilometrelerce yürüyorlar! Kilogramını 10 bin liradan satılıyor

Gerekli önlemleri alarak yuvalara ulaşıp petekleri topladıklarını anlatan Semo, şunları kaydetti:





"Kaya balının yerini kardeşlerimle önceden tespit etmiştik. Bazen de burada yaşayanlar bize yuvaların yeri noktasında bilgi veriyor. Güvenlik önlemlerimizi aldıktan sonra bala ulaşıyoruz. Az çıktığı için çok özel bir bal. Kilogramını 10 bin liradan satıyoruz. Bu balın müşterileri hazır. Çoğu zaman az çıktığı için talebe yetişemiyoruz. Ağaçta tespit ettiğimiz yuvayı ise arılar bir kuş yuvasından girerek oluşturmuş. Ağaca zarar vermeden sadece ağız kısmını kesiyoruz. İçindeki balı aldıktan sonra arıları da bir kovana taşıyoruz. Daha sonra ağacın kovuğunu aynı şekilde kapatıyoruz."