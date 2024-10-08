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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Ekim 2024 Salı 16:31

Ulaşmak için kilometrelerce yürüyorlar! Kilogramını 10 bin liradan satılıyor

Van'da kovanlardan kaçan arıların dağlık alanlardaki kayaların oyuğuna ve ağaçların kovuğuna yaptığı yuvaları tespit etmek için kilometrelerce yürüyen arıcılar, elde ettikleri balı yurt içinde ve yurt dışında sipariş veren müşterilerine gönderiyor.