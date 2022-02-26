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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 17:26

Ukrayna'dan ayrılan Türkler, ana vatana ulaşmaya başladı

Rusya'nın düzenlediği askeri harekatın ardından Ukrayna'da yaşayanlar, Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonu ve kendi imkanlarıyla Türkiye'ye ulaşmaya başladı. Evlerini geride bırakarak Türkiye'ye gelen vatandaşlar, araç kuyruklarının 30 kilometreyi bulduğunu söyledi.

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