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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 11:31

Ucuz baklavada ‘yer fıstığı' oyunu! Gıda boyası kullanıyorlar

Adana'da baklava ustaları, ucuz baklavalara konulan katkı maddeli ve gıda boyalı yer fıstığına karşı uyardı. Ayrıca ustalar, baklavada kullanılan kalitesiz yağın zehirlenmelere yol açabileceğini belirtti.

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