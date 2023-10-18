Üç gün arayla iki kez saldırı düzenlendi! Görüntülü görüşme yaparken kurşun yağdırdı

İstanbul Kağıthane'de ilçenin en işlek caddesindeki bir telefon mağazasına, üç gün arayla iki kez silahlı saldırı düzenlendi.
İlk saldırı, geçen pazar günü saat 20.45 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, işlek bir cadde üzerinde olan telefon mağazasının sahibi Serkan Ünlü ve Sinem Ünlü, iş yerini kapattıktan sonra ayrıldı.
Ardından mağaza önüne gelen şapkalı iki saldırgandan biri, dükkanın camına silahla ateş açtı.
SALDIRI ANINDA GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME YAPTI
Olayın ardından saldırganlar kaçarken, kurşun yağdırılan dükkanda maddi hasar meydana geldi. Saldırı esnasında saldırganın görüntülü görüşme yapması dikkat çekti.
ÜÇ GÜN SONRA İKİNCİ SALDIRI
Aradan üç gün geçtikten sonra saat 04.30 sıralarında yeniden iş yerine gelen şapkalı saldırgan, bir süre bekledikten sonra yine iş yerinin camına kurşun yağdırdı.
Mağaza sahipleri emniyete giderek şikayetçi olurken, polisin saldırganları yakalama çalışması sürüyor.