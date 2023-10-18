  • $28,014
  • 29,5966
  • 1755.23
  • 7922.56

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 14:43

Üç gün arayla iki kez saldırı düzenlendi! Görüntülü görüşme yaparken kurşun yağdırdı

İstanbul Kağıthane'de bir telefon mağazasına üç gün arayla iki kez silahlı saldırı düzenlendi. Güvenli kamerası tarafından kaydedilen saldırı anında, saldırganın görüntülü görüşme yaptıktan sonra mağazaya ateş açması dikkat çekti. Her iki saldırıda da ölen ya da yaralanan olmazken, mağazada maddi hasar meydana geldi.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.