Üç gün arayla iki kez saldırı düzenlendi! Görüntülü görüşme yaparken kurşun yağdırdı

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İstanbul Kağıthane'de ilçenin en işlek caddesindeki bir telefon mağazasına, üç gün arayla iki kez silahlı saldırı düzenlendi.

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İlk saldırı, geçen pazar günü saat 20.45 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, işlek bir cadde üzerinde olan telefon mağazasının sahibi Serkan Ünlü ve Sinem Ünlü, iş yerini kapattıktan sonra ayrıldı.

Ardından mağaza önüne gelen şapkalı iki saldırgandan biri, dükkanın camına silahla ateş açtı.

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SALDIRI ANINDA GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME YAPTI

Olayın ardından saldırganlar kaçarken, kurşun yağdırılan dükkanda maddi hasar meydana geldi. Saldırı esnasında saldırganın görüntülü görüşme yapması dikkat çekti.

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Olayın ardından polis ekipleri inceleme yaparak, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.