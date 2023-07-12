  • $26,154
  • 28,8351
  • 1627.32
  • 6296.64

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 11:32

Tuz Gölü'nün rengi pembeye döndü! Yoldan geçen vatandaşların da uğrak noktası oldu

Aksaray, Konya ve Ankara sınırları içerisinde bulunan ve Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü, içerisinde barındırdığı algler ve bakteriler nedeniyle pembe renge büründü. Pembe rengiyle eşsiz bir görüntü oluşturan Tuz Gölü, yoldan geçen vatandaşların da uğrak noktası oldu. Sıra dışı manzarayı gören telefonuna sarıldı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.