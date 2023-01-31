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YAŞAM
Eklenme tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 13:05

Tuz Gölü'nde korkutan görüntü! Su alanı yüzde 10 seviyelerine kadar düştü

Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, kuraklığın etkisiyle küçülüyor.

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